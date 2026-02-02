Στο κόκκινο παραμένουν χρυσός και ασήμι – Η εικόνα σε πετρέλαιο και Bitcoin 

Η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο των αγορών στο ξεκίνημα της εβδομάδας με χαρακτηριστική την σταθεροποίηση του Bitcoin και την διψήφια πτώση σε χρυσό και ασήμι, πριν οι τιμές καλύψουν μέρος από το χαμένο έδαφος.

Είναι ενδεικτικό ότι ο χρυσός υποχώρησε έως 10% και το ασήμι κατά 16% πριν καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των απωλειών. Το απόγευμα οι απώλειες περιορίστηκαν με τον χρυσό να επιχειρεί να ανακτήσει τα 4.800 δολάρια και το ασήμι πάνω από τα 82 δολάρια ανά ουγγιά.

Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σχεδόν 5% αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον συνομιλεί με το Ιράν και η τιμή παραμένει στο κόκκινο, κάτω από τα 66,5 δολάρια το βαρέλι.

Τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου δεν σημείωσαν σημαντικές μεταβολές, με την απόδοση του 10ετούς στο 4,26% ενώ το δολάριο ενισχύεται και αντιστοιχεί σε 0,85 ευρώ. Σημειώνεται ότι η μαζικές πωλήσεις που προηγήθηκαν προκλήθηκαν εν μέρει από την επιλογή του Κέβιν Γουόρς από τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μια κίνηση που στήριξε το δολάριο, καθώς οι traders θεώρησαν ότι στην προηγούμενη θητεία του στη διοίκηση της Fed ήταν αυστηρός απέναντι στον πληθωρισμό και λιγότερο διατεθειμένος για μεγάλες μειώσεις επιτοκίων.

Το Bitcoin σταθεροποιήθηκε μετά από πτώση σχεδόν 13% από την αρχή του έτους, μια πτώση που το ώθησε για λίγο στα επίπεδα που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά όταν ο Τραμπ έγινε ξανά ένοικος του Λευκού Οίκου. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει πλέον υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες εν μέσω απουσίας αγοραστών και περιορισμένης εμπιστοσύνης στην αξία του ως εναλλακτικό περιουσιακό στοιχείο. Στις συναλλαγές της Δευτέρας κατάφερε να κερδίσει έδαφος προς τα 78.600 δολάρια μετά τη βουτιά.