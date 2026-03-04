Θετική αντίδραση στο Χρηματιστήριο που άνοιξε με κέρδη 2% μετά την χθεσινή «βουτιά»

Μετά τη χθεσινή «βουτιά», που άγγιξε το 6%, το ελληνικό Χρηματιστήριο αντιδρά θετικά στο άνοιγμα των συναλλαγών της Τετάρτης (4.3.2026) καθώς εμφανίζονται αγοραστές για τις μετοχές.

Πρόκειται για την τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας που πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου, μετά την επίθεση στο Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς με πτώση των τιμών των μετοχών στα χρηματιστήρια.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών άνοιξε πάνω από τις 2.100 μονάδες, επίπεδο από το οποίο διολίσθησε χθες υπό το βάρος μαζικών πωλήσεων. Με κέρδη άνω του 2% λίγα λεπτά μετά τις 11.00 ώρα Ελλάδας, ο Γ.Δ. αντιδρά ανοδικά χάρης στην επιστροφή αγοραστών σε τραπεζικές μετοχές και μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Είναι ενδεικτικό ότι ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά σχεδόν 3% (2,84%, 11.10 ώρα Ελλάδας) ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο πάνω από 2%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,91%), της Optima Bank (+3,75%), της Alpha Bank (+3,02%), της Elvalhalcor (+2,85%) και της Εθνικής (+2,49%).

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 63 εκατ. ευρώ.

Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Εντωμεταξύ, θετικά αντιδρούν σήμερα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, με άνοδο 0,8% στην Φρανκφούρτη, 0,3% στο Παρίσι, και οριακές διακυμάνσεις στο Λονδίνο.