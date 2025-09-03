Τι σηματοδοτούν οι ψηφιακές μεταβολές ΚΑΔ και διακοπές υπηρεσιών

Γιγάντια θετική μεταβολή στην καθημερινότητα των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών φέρνειη ψηφιοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πολλών φορολογικών διαδικασιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ertnews.

Μέσα σε μόλις 3 ημέρες από την ψηφιοποίηση των μεταβολών στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, άλλαξαν τον Κ.Α.Δ. στο myAADE, όταν με το …παλαιό καθεστώς απαιτούνταν ακόμα και ένα εξάμηνο ταλαιπωρίας στις ουρές της Εφορίας με κίνδυνο για συμβάσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και νόμιμες επιδοτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αυτόματη διαδικασία μεταβολής Κ.Α.Δ. σηματοδοτεί μια νέα εποχή για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς προσφέρει τεράστια ευελιξία σε μείζονα ζητήματα όπως είναι η αλλαγή ή η επέκταση των δραστηριοτήτων, χωρίς λάθη που συνεπάγονται πρόστιμα, απώλεια εισοδημάτων και διοικητικό κόστος.

Με το νέο καθεστώς οι κίνδυνοι για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες ελαχιστοποιούνται. Όταν για παράδειγμα επιχειρείται επέκταση ή διαφοροποίηση δραστηριότητας, όλα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καμιά καθυστέρηση: Από τιμολογήσεις και εμπρόθεσμες υποβολές προσφορών, έως τη λήψη επιχορηγήσεων.

Ταυτόχρονα περιορίζονται και τα λάθη, με αυτόματες οδηγίες και μηνύματα προτροπής αποφυγής λανθασμένου ΚΑΔ, μέσα από την πλατφόρμα myAADE.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο κατατίθενται περισσότερες από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.

Διακοπή εργασιών

Στην ψηφιακή εποχή πέρασε κι η διαδικασία διακοπής δραστηριότητας επιχειρήσεων.

Μέσα από ειδική εφαρμογή στο Taxisnet οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώνουν το κλείσιμο της δραστηριότητάς τους, με τη Φορολογική Διοίκηση να ελέγχει αυτόματα αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της επιχείρησης που επηρεάζουν την ημερομηνία παύσης.

Στην πράξη, αν μια εταιρεία δηλώσει ότι σταματά στις 30 Απριλίου για παράδειγμα, αλλά είχε δηλώσει αλλαγή έδρας ή νέο διαχειριστή τον Ιούνιο, τότε ως χρόνος διακοπής θα ληφθεί η πιο πρόσφατη μεταβολή.

Το νέο πλαίσιο καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανή αλλαγή: από επωνυμία, έδρα και δραστηριότητες, μέχρι εταίρους, μέλη Δ.Σ., νόμιμους εκπροσώπους, καταστατικό, κεφάλαιο, καθεστώς ΦΠΑ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν προτού κλείσει οριστικά η επιχείρηση.

Υπάρχουν ωστόσο και εξαιρέσεις. Αλλαγές που δεν συνιστούν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα – όπως η αντιστοίχιση ΚΑΔ, η δήλωση κατοικίας ως έδρας ή η θέση σε αδράνεια- δεν μπλοκάρουν την αναδρομική διακοπή. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρχουν ουσιαστικές κινήσεις, ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει παύση από την ημερομηνία που επιθυμεί.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή έχουν λυθεί. Αν αποδεικνύεται ότι στην πράξη είχαν σταματήσει τη δραστηριότητά τους νωρίτερα, τότε αυτός ο χρόνος αναγνωρίζεται ως ημερομηνία διακοπής, ακόμη κι αν η επίσημη διαγραφή στο ΓΕΜΗ έγινε πολύ αργότερα. Έτσι, μια εταιρεία που έπαψε να λειτουργεί το 2020 αλλά διαγράφηκε το 2022, μπορεί πλέον να δηλώσει το 2020 ως χρόνο παύσης.

Αν για παράδειγμα ένας επαγγελματίας θέλει να κλείσει την ατομική του επιχείρηση εντός του τρέχοντος μηνός, μπορεί να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά, δηλώνοντας ως ημερομηνία διακοπής την 30η Σεπτεμβρίου. Το σύστημα θα «διασταυρώσει» αυτόματα τα στοιχεία του. Εάν έχει δηλωθεί αλλαγή επωνυμίας ή προσθήκη ΚΑΔ τον Αύγουστο, τότε η πραγματική διακοπή θα μεταφερθεί υποχρεωτικά στον Αύγουστο. Αντίθετα, αν δεν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες, η παύση θα περάσει ακριβώς στην ημερομηνία που έχει δηλώσει. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ διασφαλίζει ότι το μητρώο παραμένει «καθαρό» και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν εικονικές ημερομηνίες για να αποφύγουν φόρους ή υποχρεώσεις.