Το Bitcoin «ακροβατεί» αλλά υπάρχει και αισιόδοξο σενάριο μετά την κατάρρευση που στοίχισε στους επενδυτές 1 τρισ. δολάρια

Tο Bitcoin ανακάμπτει σήμερα Πέμπτη (26.2.2026) πάνω από τα 68.000 δολάρια αλλά για ώρα έδειχνε να «ακροβατεί», με οριακές διακυμάνσεις πάνω από αυτά τα επίπεδα επιχειρώντας σταθεροποίηση στις πρωινές συναλλαγές, μετά την πτώση σε τιμές κοντά στα 61.000 δολάρια στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Συνολικά, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το Bitcoin εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 23,48% ενώ σε 12μηνη βάση η τιμή του έχει υποχωρήσει κατά 19,52% και το ερώτημα που διχάζει την αγορά είναι αν η τρέχουσα τάση ανάκαμψης θα διατηρηθεί ή θα εξασθενήσει, όπως τόσες άλλες πριν από αυτήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την πορεία άλλων κρυπτονομισμάτων, σημειώνεται ότι η τάση σε μεγάλο βαθμό είναι ανάλογη αυτής του Bitcoin. Την ώρα που το δημοφιλές κρυπτονόμισμα ενισχύεται ελαφρώς επιχειρώντας να ισορροπήσει πάνω από τα 68.000 δολάρια, το Ether ενισχύεται επίσης πάνω από τα 2.000 δολάρια, το Binance ενισχύεται οριακά πάνω από τα 625 δολάρια κ.ο.κ..

Η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα δημιουργώντας προβληματισμό σε παρατηρητές της αγοράς το τελευταίο διάστημα. Αναδύεται όμως και η αισιόδοξη άποψη ότι τα κρυπτονομίσματα διαθέτουν στήριξη από μακροπρόθεσμους επενδυτές, ένα οικοσύστημα που δεν έχει καταρρεύσει μαζί με τις τιμές.

Είναι ενδεικτικό ότι τα χρήματα που έχουν τοποθετηθεί σε ETF παραμένουν σε γενικές γραμμές ενώ η Wall Street εξακολουθεί να είναι μέσα, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι μπορεί ορισμένοι επενδυτές να έχουν προσανατολιστεί προς την έξοδο, αλλά για τους μακροπρόθεσμους δεν ισχύει το ίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι γεγονός πάντως ότι η αγορά έχει χάσει σχεδόν 1 τρισ. δολάρια από την αξία που είχε πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο τους 2025, όταν το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 126.000 δολάρια. Σήμερα μετά βίας ισορροπεί στα 68.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, σχεδόν το 45% όλων των κρυπτονομισμάτων που κυκλοφορούν αξίζουν λιγότερο από ό,τι πλήρωσαν οι κάτοχοί τους. Επιπλέον, προηγήθηκαν εβδομάδες εκροών στα ETF, όπου οι επενδυτές μέσω τοποθετήσεων σε δικαιώματα προαίρεσης έχουν ένα είδος προστασίας από την κρίση, μέσω αντιστάθμισης κινδύνου.

Το οικοσύστημα που στηρίζει την αγορά

Πάντως οι σωρευτικές καθαρές εισροές σε ETF Bitcoin από τον Ιανουάριο του 2024, όταν πρωτοεμφανίστηκαν, ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και οι περισσότεροι επενδυτές φαίνεται ότι ενίσχυσαν τις θέσεις τους το τέταρτο τρίμηνο. Επίσης, αναλυτές επισημαίνουν ότι στο περιβάλλον δεν διαπιστώνονται σημαντικοί κίνδυνοι, αντίθετα οι εξελίξεις πριμοδοτούν το μέλλον της αγοράς, με ενδεικτικό ότι πολλές αμερικανικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει προϊόντα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ή βρίσκονται στη διαδικασία να εισάγουν τέτοια προϊόντα στην αγορά.

Πρακτικά ενισχύεται το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων μέσω τραπεζών, χρηματιστηριακών και εξουσιοδοτημένων συμβούλων. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η πρόσβαση, που είναι αυτή που σε κάθε προηγούμενο κύκλο της αγοράς τροφοδότησε ράλι.

Επίσης, οι εισηγμένες εταιρείες και τα spot ETF κατέχουν πλέον σχεδόν το 12% της κυκλοφορούσας προσφοράς του Bitcoin, σύμφωνα με στοιχεία της Fidelity Digital Assets που επικαλείται το Bloomberg. Πρακτικά, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι έχει δημιουργηθεί ένα κατώτατο όριο ζήτησης που δεν υπήρχε σε προηγούμενους κύκλους.

Βέβαια, τίποτα από τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι η πτώση έχει φτάσει στον πάτο αν και όλοι οι λόγοι για τους οποίους το Bitcoin έχει γενικά αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν. Σύμφωνα με τον Matthew Hougan, επικεφαλής επενδύσεων στην Bitwise Asset Management, “…οι κανονισμοί και η πρόσβαση βελτιώνονται, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με το Bitcoin γίνονται πλουσιότεροι και μεγαλύτεροι κάθε χρόνο».