Αγορές

Το Bitcoin πέφτει στα 72.000 δολάρια σε χαμηλό 15 μηνών

Με αρνητικά πρόσημα διαπραγματεύονται όλα τα κρυπτονομίσματα
Bitcoin
REUTERS

Το Bitcoin έπεσε προσωρινά στα 72.000 δολάρια, ένα χαμηλό 15 μηνών, διευρύνοντας απώλειες των τελευταίων ημερών.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο συνεχίζει την καθοδική του πορεία, έχοντας χάσει πάνω από 40% από το υψηλό του τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Το Bitcoin έπεσε κατά 5,4% στα 72.047 δολάρια σήμερα (4.2.2026). Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Νοεμβρίου 2024, την ημέρα μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Πτώση 7,01% σημειώνει και το solana, το cardano υποχωρεί 3,40%, και -6,29% για το ethereum.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
102
69
66
63
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo