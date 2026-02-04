Το Bitcoin πέφτει στα 72.000 δολάρια σε χαμηλό 15 μηνών

Το Bitcoin έπεσε προσωρινά στα 72.000 δολάρια, ένα χαμηλό 15 μηνών, διευρύνοντας απώλειες των τελευταίων ημερών.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο συνεχίζει την καθοδική του πορεία, έχοντας χάσει πάνω από 40% από το υψηλό του τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Το Bitcoin έπεσε κατά 5,4% στα 72.047 δολάρια σήμερα (4.2.2026). Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Νοεμβρίου 2024, την ημέρα μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πτώση 7,01% σημειώνει και το solana, το cardano υποχωρεί 3,40%, και -6,29% για το ethereum.