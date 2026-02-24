Το Bitcoin σε κρίση, τη μεγαλύτερη από την κατάρρευση του 2022

Ισχυρές πιέσεις δέχεται το Bitcoin, το οποίο σήμερα Τρίτη (24.2.2026) επιτάχυνε την πτωτική του πορεία, οδηγούμενο στη πιο απότομη μηνιαία πτώση από τότε που ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων υπέστη κατάρρευση το 2022.

Το πρωτότυπο κρυπτονόμισμα έπεσε κατά 2,64% στα 62.858 δολάρια κατά τη διάρκεια των ασιατικών ωρών συναλλαγών. Τώρα έχει πέσει περισσότερο από 19% για τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας την χειρότερη μηνιαία απόδοση από τον Ιούνιο του 2022. Εκείνη τη χρονιά, η κατάρρευση του TerraUSD, ενός σταθερού νομίσματος, προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση πτωχεύσεων που περιλάμβανε το κρυπτονομισματικό hedge fund Three Arrows Capital και τον δανειστή BlockFi. Το Bitcoin είναι επίσης σε πορεία για πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, τη μεγαλύτερη σειρά απωλειών από το 2018 – μια άλλη δύσκολη περίοδο για τις αγορές κρυπτονομισμάτων που χαρακτηρίστηκε από την κατάρρευση της αρχικής έκρηξης των προσφορών νομισμάτων.

Η πτώση – η οποία συνεχίζει την πτώση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο – έρχεται εν μέσω ενός ευρύτερου κλίματος αποφυγής κινδύνου στις παγκόσμιες αγορές, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση των παγκόσμιων δασμών στο 15%, μια κίνηση που αναστάτωσε τους επενδυτές και επηρέασε αρνητικά τις μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Το Bitcoin πλησιάζει όλο και περισσότερο τον κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων των 58.503 δολαρίων, έγραψε σε ερευνητική σημείωση ο Tony Sycamore, αναλυτής της IG Australia. Το αν το token θα παραμείνει πάνω από αυτό το επίπεδο – όπως κατάφερε να κάνει στις αρχές Φεβρουαρίου – θα μπορούσε να καθορίσει αν οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. Αντίθετα, μια πτώση κάτω από τη ζώνη στήριξης των 58.000 έως 60.000 δολαρίων «πιθανότατα θα άνοιγε την πόρτα για μια βαθύτερη υποχώρηση», έγραψε ο Sycamore.