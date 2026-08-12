Το Brent κατακτά την κορυφή των 90 δολαρίων καθώς εξανεμίζονται οι προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με το Brent να ενισχύεται πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει άνοδο για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα Στενά του Ορμούζ.

Όσο η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν καθυστερεί, τόσο πιθανότερο είναι η τιμή του πετρελαίου Brent να αυξάνεται συνεχώς, με τις προσδοκίες για άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ να λιγοστεύουν.

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Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα (12.08.2026) στα 89,74 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 0,74%.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται «κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία» σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν εισέλθει σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για πιθανή συμφωνία.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για όσους σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν ως απάντηση σε μια σειρά αιτημάτων που διατύπωσε το Ιράν το Σαββατοκύριακο. Μεταξύ αυτών ήταν και η απαίτηση για πολεμικές αποζημιώσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9,1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, με αυτή την εβδομαδιαία αύξηση να πρόκειται για τη μεγαλύτερη των αμερικανικών αποθεμάτων αργού από τον Φεβρουάριο.

Έτσι, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενα μηνύματα, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ενδείξεις για πρόοδο στις επαφές που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ και από την άλλη παραμένουν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.