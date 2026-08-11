Wall Street: Νέες απώλειες με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή

Οι βασικοί δείκτες στη Wall Street κατέγραψαν νέες απώλειες στη συνεδρίαση της Τρίτης (11.8.2026), καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και το ευρύτερο κλίμα αμφιβολιών οδήγησε σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου.

Η δεύτερη συνεχόμενη μέρα απωλειών στη Wall Street συνοδεύτηκε με αντικρουόμενες τοποθετήσεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, που έκαναν τους επενδυτές να ανησυχήσουν.

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Το Πακιστάν ανέφερε το πρωί της Τρίτης ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιο είδος» συμφωνίας, ενώ το Κατάρ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσινγκτον να αλλάξει στάση και να αποδεχθεί τους όρους που έχει θέσει το Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,34% στις 53.791 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε στο -0,32% στις 7.728 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,60% στις 26.445 μονάδες.

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Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις κατέγραψαν οριακή υποχώρηση, με την απόδοση του 10ετούς να διαμορφώνεται στο 4,69% και του 30ετούς στο 5,242%

Οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ. Την Τετάρτη αναμένονται τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή Ιουλίου και την Πέμπτη ο δείκτης τιμών παραγωγού. Οι αναλυτές περιμένουν αποκλιμάκωση των πιέσεων που σχετίζονται με την ενέργεια και είχαν ενταθεί τους μήνες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου.