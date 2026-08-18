Το Brent σε τροχιά πάνω από τα 90 δολάρια με φόντο το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει πάνω από τα 91 δολάρια συνεχίζοντας ένα τριήμερο ανοδικό ράλι, καθώς οι προοπτικές για μια νέα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποδυναμώθηκαν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την παράταση της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, γεγονός που έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

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Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (18.8.2026) ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται πάνω από τα 85 δολάρια εν μέσω διαφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε τον Ιούνιο, το οποίο είχε ως στόχο να δώσει στις δύο πλευρές χρονικό περιθώριο 60 ημερών για να διαπραγματευτούν μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία, έληξε επίσημα χθες, Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν να διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες.

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Η Ουάσιγκτον είναι απίθανο να υποστηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν διασφαλίζει την απεριόριστη διέλευση μέσω της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού.

Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής τολμούν ολοένα και περισσότερο τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Πορθμού του Ορμούζ αναλαμβάνοντας το ρίσκο ενώ παράλληλα προμηθεύουν φορτία εκτός του βασικού σημείου συμφόρησης.