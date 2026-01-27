Το φυσικό αέριο ανεβάζει ταχύτητα – Πώς επηρεάζονται οι τιμές από την πλήρη απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό αέριο

Σταθερά ανοδικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου, με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια να σταθεροποιούνται πάνω από τα 40 ευρώ/MWh έχοντας δοκιμάσει να αναρριχηθούν και υψηλότερα, τάση που σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά συντηρεί ανησυχίες για τις τιμές ενέργειας.

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για τα συμβόλαια του επόμενου μήνα, που βρέθηκαν και πάνω από τα 43 ευρώ, πριν αναζητήσουν ισορροπία πέριξ των 40 ευρώ, τροφοδοτείται από μια σειρά παράγοντες όπως η μείωση των αποθεμάτων σε περίοδο υψηλής ζήτησης και η πλήρης διακοπή των ρωσικών εισαγωγών.

Η άνοδος τιμών στο φυσικό αέριο συμπαρασύρει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας φόβους για το ενεργειακό κόστος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πάντως στην Ελλάδα τον Ιανουάριο η τιμή του ρεύματος στην χονδρεμπορική αγορά παραμένει σχεδόν στα επίπεδα του Δεκεμβρίου, δηλαδή 110 ευρώ/MWh, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες για τα τιμολόγια του Φεβρουαρίου.

Την τάση ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά δίνει η δυναμική προσφοράς και ζήτησης και στην προκειμένη περίπτωση οι αυξημένες ανησυχίες για την προσφορά φυσικού αερίου, την ώρα που η ζήτηση στις ΗΠΑ αυξάνεται. Οι ροές φυσικού αερίου προς τις μονάδες εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο ενός έτους, μετά τις σφοδρές χιονοθύελλες που προκάλεσαν διαταραχές στις γραμμές παραγωγής. Την ίδια ώρα αυξάνεται η ζήτηση στην Ευρώπη που επίσης πλήττεται από βαρυχειμωνιά.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου οδεύουν πάνω από τα 40 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο σε περίοδο δέκα μηνών, στον απόηχο των προγνωστικών για την εξέλιξη του καιρού και τους συνεχιζόμενους κινδύνους στον εφοδιασμό.

Ας σημειωθεί ότι η Ευρώπη εκτός του ότι αντιμετωπίζει βαρύ χειμώνα και άρα αυξημένες ανάγκες για ενέργεια, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αμερικανικό LNG μετά την απώλεια των περισσότερων ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών.

Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα σταματήσουν έως το τέλος του 2026 και οι ροές μέσω αγωγών θα τερματιστούν το φθινόπωρο του 2027. Καθώς η Ευρώπη καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της με αμερικανικό LNG θα επηρεάζεται ολοένα περισσότερο από τις διαταραχές της ζήτησης στις ΗΠΑ. Ήδη σχεδόν 30% των αναγκών της ΕΕ σε LNG καλύπτεται από αμερικανικές εισαγωγές έναντι χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού πριν από μια πενταετία.

Ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις συνθήκες στην αγορά είναι ο ασυνήθιστα κρύος χειμώνας σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά αποθέματα που έχουν υποχωρήσει κάτω από το 45%. Είναι αξιοσημείωτο ότι χώρες όπως Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία εμφανίζουν αποθέματα από περίπου 30% μέχρι 38% ενώ στο κόκκινο, με 23,6%, είναι η Κροατία και με 20,7% η Ουκρανία.