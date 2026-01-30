Το φυσικό αέριο σε τροχιά για την μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2023

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο εδώ και περίπου δύο χρόνια, μετά από τα κύματα ψύχους και μια ταχύτερη του αναμενόμενου μείωση των αποθεμάτων καυσίμων που έφεραν τριγμούς στην αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καταγράφουν άνοδο γύρω στο 38% αυτό το μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg για την αγορά φυσικού αερίου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άνοδος από το καλοκαίρι του 2023 και εάν διατηρηθεί ο ημερήσιος ρυθμός ανόδου θα μπορούσε να είναι και η μεγαλύτερη από την ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερα χρόνια.

Στο μέτωπο των αποθεμάτων και των προμηθειών φυσικού αερίου οι φόβοι στην Ευρώπη εξασθένησαν μετά την ανάκαμψη των αμερικανικών εξαγωγών αλλά οι συνθήκες παγετού συντηρούν αυξημένη ζήτηση σε ορισμένες χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει κάτω από 43% στην ΕΕ και πλησιάζουν το 20% στις ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ, ειδικά σε Ουκρανία και Σερβία ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η στάθμη πλησιάζει το 38%.

Ο Ιανουάριος αποδεικνύεται ένας ασταθής μήνας για την αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης. Εκτός από την αυξημένη κατανάλωση φυσικού αερίου, οι ακραίες καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ διέκοψαν για λίγο ορισμένες μονάδες παραγωγής και πυροδότησαν μια απότομη άνοδο των αμερικανικών τιμών. Αυτό έφερε ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενώ την ίδια επίδραση στην αγορά είχαν και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με τους επενδυτές να παρακολουθούν πλέον την κατάσταση στο Ιράν. Οι κλιμακούμενες απειλές του προέδρου Τραμπ κατά της χώρας κρατούν τις αγορές ενέργειας σε αγωνία. Ταυτόχρονα, ο Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη (29.1.2026) ότι εξασφάλισε συμφωνία από τη Ρωσία για να σταματήσουν οι επιθέσεις στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα ακραίο κύμα ψύχους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στο ολλανδικό χρηματιστήριο, για παράδοση Μαρτίου σημειώνουν σήμερα άνοδο πάνω από τα 39 ευρώ/MWh.

Οι εξελίξεις δημιουργούν αβεβαιότητα για τα τιμολόγια Φεβρουαρίου και Μαρτίου, ειδικά στην Ελλάδα, αν και προς το παρόν η χονδρεμπορική τιμή κινείται σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα έναντι του Δεκεμβρίου.

Η εικόνα από την χονδρεμπορική αγορά ρεύματος δείχνει αποκλιμάκωση των τιμών στις περισσότερες χώρες σήμερα. Οι τιμές στην Ελλάδα κινούνται κάτω από τα 100 ευρώ/MWh στην αγορά επόμενης μέρας (Day-Ahead), με τη μέση τιμή για τον Ιανουάριο να διαμορφώνεται σε 109,6 ευρώ/MWh από 110,04 ευρώ/MWh τον προηγούμενο μήνα.