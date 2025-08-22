Το νέο 30ετές ομόλογο της Κίνας καταγράφει την υψηλότερη απόδοση από τον Δεκέμβριο

Μια αδύναμη δημοπρασία έστειλε ένα νέο προειδοποιητικό σήμα στην αγορά ομολόγων της Κίνας, μετά από μια πρόσφατη μαζική πώληση που προέκυψε από την ισχυρότερη όρεξη για ρίσκο και την επανέναρξη του φόρου σε ορισμένες επενδύσεις σε χρέη.

Το Υπουργείο Οικονομικών πούλησε ένα νέο 30ετές ειδικό κρατικό ομόλογο με μέση απόδοση 2,15% την Παρασκευή (22.8.25), η υψηλότερη από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έναν trader που υπέβαλε προσφορά στη δημοπρασία. Στην ίδια δημοπρασία, πούλησε επίσης 10ετές ομόλογο στο 1,83%, η υψηλότερη από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο λόγος προσφοράς προς κάλυψη, ένα μέτρο της ζήτησης, για το 30ετές ομόλογο των 83 δισεκατομμυρίων γουάν (11,6 δισεκατομμύρια δολάρια) μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο. Αυτό για το 10ετές ομόλογο μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο έχει δεχθεί αυξανόμενες πιέσεις αυτόν τον μήνα, όταν επιταχύνθηκε ένα ράλι ρευστότητας στις κινεζικές τοπικές μετοχές. Η επανέναρξη του φόρου προστιθέμενης αξίας στα έσοδα από τόκους ομολόγων που εκδίδονται από την κυβέρνηση και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οι προσπάθειες του Πεκίνου να μετριάσει τον αποπληθωρισμό περιορίζοντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τους υπερβολικούς πολέμους τιμών έχουν επίσης αποδυναμώσει την όρεξη για προϊόντα σταθερού εισοδήματος.

«Η σημερινή νέα δημοπρασία ομολόγων CGB ρίχνει περισσότερο φως στην πιθανή μετατόπιση της ζήτησης για τα νέα ομολόγα CGB με φόρο εισοδήματος», δήλωσε ο Wee Khoon Chong, στρατηγικός αναλυτής στην BNY, χαρακτηρίζοντας τη ζήτηση για τα δύο νέα ομόλογα ως «ουσιαστικά ασθενέστερη».

«Εάν μια τέτοια τάση συνεχιστεί, κάτι που βλέπουμε με μεγάλη πιθανότητα, θα ασκήσει ανοδική πίεση στις αποδόσεις στην επόμενη νέα προσφορά ομολόγων CGB», πρόσθεσε ο Wee.

Οι αποδόσεις του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς αυξήθηκαν δύο μονάδες βάσης στο 1,78% στις δευτερογενείς συναλλαγές την Παρασκευή.

Η αδιάφορη ζήτηση ήρθε ακόμη και όταν η κεντρική τράπεζα της Κίνας πρόσθεσε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, μια κίνηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση άφθονης ρευστότητας για τη σταθεροποίηση των αγορών.

Άλλοι δείκτες ζήτησης ομολόγων είναι ανάμεικτοι. Τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν 30ετή κρατικά ομόλογα ήταν μεταξύ εκείνων που προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες εισροές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έως την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Εν τω μεταξύ, τα ETF που επενδύουν σε δημοφιλή ομόλογα επταετούς έως δεκαετούς διάρκειας που εκδίδονται από τράπεζες πολιτικής έχουν δει εκροές.