ΗΠΑ: Κατακόρυφη άνοδος για τις αποδόσεις των ομολόγων – Σε υψηλό από το 2007 το 30ετές

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών αυξήθηκαν οι αποδόσεις του κρατικού ομολόγου στις ΗΠΑ καθώς η ανησυχία των επενδυτών για την επιτάχυνση του πληθωρισμού τροφοδοτεί τις μαζικές πωλήσεις στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων.

Συγκεκριμένα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε επτά μονάδες βάσης στο 5,19% σήμερα Τρίτη (19.5.2026), φτάνοντας σε επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά την παραμονή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007, καθώς οι πιέσεις πλήττουν τις αγορές ομολόγων σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.

Οι παγκόσμιες αποδόσεις έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν εντείνει τους φόβους για τον πληθωρισμό, ωθώντας τους επενδυτές να στοιχηματίσουν ότι οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια.

Τα αυξανόμενα κυβερνητικά ελλείμματα ωθούν επίσης τους επενδυτές να απαιτήσουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις για την κατοχή χρέους μεγαλύτερης διάρκειας.

Μια παρόμοια δυναμική επικρατεί παγκοσμίως, με τις αποδόσεις των 30ετών βρετανικών ομολόγων να πλησιάζουν το 6% και το μακροπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού της Γερμανίας να διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο του 2011 (3,19%).

