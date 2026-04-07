Το πετρέλαιο «σκαρφαλώνει» σε υψηλά τετραετίας με οδηγό τις νέες απειλές Τραμπ – Πάνω από 3% η άνοδος για το αμερικανικό αργό WTI

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 2% μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ, ενώ συνεχίζει να κινείται ανοδικά και το Brent, με τους δύο τύπους του «μαύρου χρυσού» να κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Το νησί Χαργκ, ένα νευραλγικό κέντρο την ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, βρέθηκε στο επίκεντρο επιθέσεων σε μια μέρα που μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν, εξελίξεις που επηρεάζουν την αγορά δίνοντας νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα η τιμή του WTI για παράδοσης Μαΐου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3% ξεπερνώντας και τα 115 δολάρια το βαρέλι για να υποχωρήσει οριακά χαμηλότερα στη συνέχεια.

Ταυτόχρονα το Brent συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα να διαπραγματεύονται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (7.4.2026).

Ας σημειωθεί ότι η φυσική τιμή spot (Dated Brent) έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 140 δολάρια το βαρέλι αυτό το μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση του 2008 λόγω των σοβαρών περιορισμών στην προσφορά. Αυτή η τιμή spot είναι σημαντικά υψηλότερη από το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ICE Brent για παράδοση τον Ιούνιο, το οποίο διαπραγματεύεται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τα φυσικά φορτία πετρελαίου έχουν καταγράψει ακραίες τιμές (Dated Brent) ξεπερνώντας και τα 140 δολάρια το βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνοδος οφείλεται στις πιέσεις που εκδηλώνονται στην αγορά από τα γεγονότα στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τη σημερινή ημέρα οι συναλλαγές κινήθηκαν στον ρυθμό των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου αναμένοντας την προθεσμία που έδωσε στο Ιράν για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να εγγυάται την αδιάλειπτη διέλευση μέσω της ζωτικής σημασίας οδού, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής θα μπορούσε να προκαλέσει αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές.

«Κάθε γέφυρα στο Ιράν θα μπορούσε να καταστραφεί μέχρι τα μεσάνυχτα και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας να καταστούν μόνιμα εκτός λειτουργίας», είπε χαρακτηριστικά. Η έντονη ρητορική έρχεται καθώς η σύγκρουση έξι εβδομάδων συνεχίζει να ταρακουνά τις αγορές πετρελαίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου εδώ και δεκαετίες. Εν τω μεταξύ, αναφέρθηκαν εκρήξεις κοντά στο βασικό πετρελαϊκό κόμβο του νησιού Χάργκ σε συνέχεια επιθέσεων του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Σαουδική Αραβία.