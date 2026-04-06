Το πετρέλαιο στα 110 δολάρια, δημιουργεί βάση για νέα άνοδο, εν μέσω αβεβαιότητας για τη διάρκεια του πολέμου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα της εβδομάδας καθώς οι επενδυτές βλέπουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς ορατό ορίζοντα κατάπαυσης του πυρός.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο από το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, όταν άνοιξαν οι συναλλαγές στην αγορά των ΗΠΑ και συνεχίζουν την Μεγάλη Δευτέρα (6.4.2026) σε ανοδική πορεία, με τις δυο κυριότερες ποικιλίες Brent και WTI να διαπραγματεύονται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά βλέπει να παρατείνεται η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI προς παράδοση τον Μάιο διαπραγματεύεται πάνω από τα 111 δολάρια ενώ του Brent ακολουθεί διακυμάνσεις γύρω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, ποικιλίας με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, διευρύνουν τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν ενισχύοντας τις απειλές του για καταστροφή υποδομών εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα φέρει την «κόλαση» στο Ιράν και όρισε νέα προθεσμία για την Τρίτη στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώ παράλληλα σηματοδότησε σχέδια για τη διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου στη 1 μ.μ. τη Δευτέρα. Η Τεχεράνη απέρριψε τα αιτήματα επιμένοντας στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μια βασική διαδρομή για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εντωμεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε μετά από μια διαδικτυακή σύνοδο το Σαββατοκύριακο ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές που σχετίζονται με τον πόλεμο θα μπορούσαν να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Η ομάδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών ενέκρινε αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου ελλείμματος προσφοράς.