Το πετρέλαιο «βλέπει» πάλι τα 100 δολάρια: Η αμφισβήτηση της συμφωνίας εκεχειρίας φέρνει νέα αναστάτωση στην αγορά

Οι τιμές καλύπτουν τις χθεσινές απώλειες και καταγράφουν άνοδο πάνω από 2% με 3%
Flames come out of chimneys at a TotalEnergies hydrocarbones depot in Feluy, Belgium April 8, 2026. REUTERS/Yves Herman
REUTERS / Yves Herman

Νέα άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο των εξελίξεων που θέλουν την συμφωνία για εκεχειρία να βρίσκεται στον «αέρα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent όπως και εκείνα του WTI κινήθηκαν ανοδικά μετά την ραγδαία αποκλιμάκωση στις χθεσινές συναλλαγές, με τους επενδυτές να λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα το τελευταίο 48ωρο για την εκεχειρία και την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις συναλλαγές της Πέμπτης (9.4.2026) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κινούνται πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι φλερτάροντας με τα 97 δολάρια και υψηλότερα, με τις τιμές να σημειώνουν άνοδο πάνω από 2%. Τα συμβολαια του αμερικανικού τύπου WTI διαπραγματεύονται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι με άνοδο γύρω στο 3% ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων μέσω του στενού είχε ανασταλεί μετά τις επιθέσεις, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ της Τεχεράνης και της αμερικανο-ισραηλινής πλευράς σχετικά με το εάν η εκεχειρία επεκτείνεται στον Λίβανο. Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι τρεις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έχουν ήδη παραβιαστεί.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το στενό μπορεί να ανοίγει ξανά, καθώς ηγείται αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο. Το κλείσιμο του Πορθμού Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών αργού και φυσικού αερίου, έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου.

