Χρηματιστήρια: Mε απώλειες 0,92% και τζίρο 221,12 εκατ. ευρώ έκλεισε η Αθήνα – Στους πωλητές το «πάνω χέρι» και στην Ευρώπη

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης (3.6.2026) στο Euronext Athens (ΧΑ) ενώ ανάλογο κλίμα χαρακτήρισε τις συνεδριάσεις και στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή που δίνει ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τη συνεδρίαση του Euronext Athens στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.352,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,92% ενώ πτωτικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

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Στην Αθήνα η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 221,12 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.082.672 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,33%), της Allwyn (+1,78%) και της Motor Oil (+0,46%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,19%), της Optima Bank (-2,47%), της Metlen (-1,73%) και του ΟΛΠ (-1,64%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.948.442 και 2.951.442 μετοχές, αντιστοίχως.

Επίσης, την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 60,25 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,97 εκατ. ευρώ.

Πτωτικά οι διεθνείς αγορές

Πτώση καταγράφουν οι τιμές και στις διεθνείς αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου κινήθηκαν υψηλότερα εν μέσω ανησυχιών ότι η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνει τον πληθωρισμό.

Τα χρηματιστήρια σε Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και άλλες μεγάλες αγορές σημείωσαν απώλειες ενώ οι πωλητές έχουν το «πάνω χέρι» στις συναλλαγές της συνεδρίασης της Wall Street.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται «διορθωτικά» ενώ μικρή πτώση καταγράφουν επίσης οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq.