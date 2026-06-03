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Χρηματιστήρια: Ήπια πτώση στην Αθήνα, ίδια τάση και στην Ευρώπη

Οι πωλητές πρωταγωνιστούν τόσο στην συνεδρίαση του Euronext Athens, όσο και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Φωτογραφία: iStock
Φωτογραφία: iStock
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Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπως και οι ευρωπαϊκοί δείκτες οι οποίοι συνεχίζουν να σημειώνουν απώλειες λίγες ώρες μετά την εκκίνηση των συναλλαγών.

Πιέσεις καταγράφονται στις μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που δίνουν το κλίμα στη συνεδρίαση, ενώ πτώση παρατηρείται και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών ακολουθεί διακυμάνσεις γύρω από τις 2.370 μονάδες, καταγράφοντας πτώση άνω του 0,25%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό μικρότερο του 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn και των ΕΛΠΕ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της Σαράντης, της Viohalco και του ΟΛΠ.

Ανοδικά κινούνται πάνω από 45 μετοχές, πάνω από 50 πτωτικά και κάτω από 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης και Εβροφάρμα, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Premia  και Safe Bulkers.

Ίδια τάση παρατηρείται και στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τη Γερμανία να σημειώνει πτώση περίπου 0,70%, ενώ σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία η πτώση περιορίζεται κάτω του 0,30%

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