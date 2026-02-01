Το Χρηματιστήριο Αθηνών ένα βήμα πριν την αναβάθμιση από τον οίκο MSCI – Οι προσδοκίες της αγοράς

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον οίκο MSCI φαίνεται πως έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Καταλύτης αποτελεί η απόφαση του οίκου να θέσει σε δημόσια διαβούλευση την ένταξη της ελληνικής αγοράς στις Ανεπτυγμένες Αγορές στα τέλη Αυγούστου, εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά τις προσδοκίες.

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα σηματοδοτούσε ουσιαστικά και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, καθώς –όπως αναγνωρίζει ο ίδιος ο MSCI– η Ελλάδα πληροί ήδη τα κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης και μεγάλο μέρος των προϋποθέσεων προσβασιμότητας που χαρακτηρίζουν τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα, ο οίκος προχώρησε στη διαδικασία παρακάμπτοντας τον κανόνα της «persistency», που απαιτεί τη συνεχή παρουσία πέντε μετοχών για οκτώ διαδοχικές αναθεωρήσεις.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι, ενόψει και της ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα της Euronext, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα –μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης– να παραμένει εκτός των ανεπτυγμένων αγορών. Η ενσωμάτωση στο Ενιαίο Βιβλίο Εντολών της Euronext αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα, τη διαμόρφωση τιμών και την ποιότητα εκτέλεσης συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μοναδικό της Ευρωζώνης που παρέμενε υποβαθμισμένο από το 2013, όταν αφαιρέθηκε από τους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών του MSCI. Έκτοτε, η εικόνα αλλάζει σταδιακά, με τον FTSE Russell και τον S&P Dow Jones να έχουν ήδη ανακοινώσει την επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές με εφαρμογή το 2026, ενώ αντίστοιχη κίνηση εξετάζει και ο STOXX.

Η αναβάθμιση θεωρείται ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά, καθώς διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή διεθνών επενδυτών και ανοίγει την πόρτα σε κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές – μια «λίμνη» ύψους περίπου 15 τρισ. δολαρίων, έναντι μόλις 2 τρισ. δολαρίων στις αναδυόμενες. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι περίπου το 70% των παγκόσμιων funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI.

Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα που καταγράφεται στις αρχές του 2026 αποδίδεται, εν μέρει, και στην προσδοκία αυτής της εξέλιξης. Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν την προσέλκυση μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, την αύξηση παθητικών ροών μέσω ETFs, τη βελτίωση της εταιρικής ορατότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και των προτύπων ESG.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις. Οίκοι όπως η Morgan Stanley και η JP Morgan εκτιμούν ότι η Ελλάδα ενδέχεται να αποτελέσει «μικρό παίκτη» στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, με πιθανές καθαρές εκροές βραχυπρόθεσμα, λόγω της μείωσης του ειδικού βάρους και του περιορισμένου αριθμού μετοχών στους δείκτες.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, αναλυτές επισημαίνουν ότι, σε βάθος χρόνου, η αναβάθμιση σηματοδοτεί την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κανονικότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση μεγαλύτερων και πιο ποιοτικών επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.