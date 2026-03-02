Βαριές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βουτιά 5% στις τράπεζες – Έκανε «φτερά» κεφαλαιοποίηση 5 δισ. ευρώ

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (2.3.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της κρίσης του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν.

Τα χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υποχωρούν, το δολάριο, ο χρυσός, το πετρέλαιο και κυρίως το φυσικό αέριο ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 388,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56.968.336 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,31%), των ΕΛΠΕ (+0,96%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,13%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέγραψε κατακόρυφη πτώση κατά 5,201 δισ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διατηρήθηκε πάνω από τα επίπεδα των 2.200 μονάδων και έκλεισε στις 2.200,98 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 3,36%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.187,29 μονάδες (-3,97%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες σε ποσοστό 3,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,98%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης περιόρισε τα κέρδη από τις αρχές του έτους στο 3,79%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-7,28%), της Aegean Airlines (-7,00%), της Πειραιώς (-6,77%), της Optima Bank (-6,03%), του ΔΑΑ (-5,94%), της Alpha Bank (-5,91%) και της Eurobank (-5,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.139.497 και 11.166.462 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 58,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν μόνο 7 μετοχές, 112 πτωτικά και 4 παρέμειναν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,55%) και Trastor (+1,64%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-12,85%) και Ίλυδα (-9,68%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,4800 -0,57%

ΚΥΠΡΟΥ:9,0200 -2,59%

METLEN:35,0000 -2,23%

OPTIMA:9,1900 -6,03%

ΤΙΤΑΝ: 51,5000 -1,90%

ALPHA BANK: 3,5000 -5,91%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 -7,00%

VIOHALCO: 15,2000 -3,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,2600 -2,27%

ΔΑΑ:10,7600 -5,94%

ΔΕΗ: 18,2400 -3,49%

COCA COLA HBC:53,9500 -1,01%

ΕΛΠΕ: 8,8950 +0,96%

ELVALHALCOR: 4,2000 -7,28%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3400 -3,23%

ΕΥΔΑΠ: 7,8500 +0,13%

EUROBANK: 3,7000 -5,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6000 -5,58%

MOTOR OIL: 37,1600 +1,31%

JUMBO: 24,1000 -2,90%

ΟΛΠ:36,8500 -2,25%

ΟΠΑΠ: 15,1800 -3,92%

ΟΤΕ: 17,3000 -1,14%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5700 -6,77%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3600 -1,91%