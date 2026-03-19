Βουτιά των μετοχών στις ασιατικές αγορές, υποχωρούν τα νομίσματα έναντι του δολαρίου, παρεμβάσεις από τις κεντρικές τράπεζες

Τα χρηματιστήρια στις ασιατικές αγορές υποχωρούν ενώ οι πιέσεις ενισχύονται στα νομίσματα των αναδυόμενες αγορών καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις επιθέσεις σε ορισμένες από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής.

Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι φέρνουν βουτιά για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ενδεικτική την πτώση στην Ιαπωνία από 2,5% έως 3,5% για Topix, Nikkei, JPX-Nikkei 400. Την ίδια ώρα το 2% αγγίζουν οι απώλειες του Hang Seng στο Χογκ Κόγκ, κοντά στο 2,5% κυμαίνεται η πτώση για τον CSI 1000 της Κίνας, στο 2,8% η πτώση του Kopsi στη Νότια Κορέα ενώ μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές στην Ινδία όπου ο χρηματιστηριακός δείκτης Niffty υποχωρεί πάνω από 2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης αναδυόμενων αγορών (EM) του οίκου MSCI υποχώρησε κατά 2% την Πέμπτη (19.3.2026), που είναι η μεγαλύτερη από τις 9 Μαρτίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νομίσματα στις αναδυόμενες αγορές υποχώρησε κατά 0,6%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο φέτος. Το ταϊλανδέζικο μπατ, το πέσο Φιλιππίνων και το μαλαισιανό ρινγκίτ ηγήθηκαν της πτώσης των νομισμάτων την Πέμπτη.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν τις επιθέσεις του Ιράν σε μια σημαντική εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, μια από τις πολλές ενεργειακές υποδομές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των επιθέσεων. Πρόκειται για το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η επιδείνωση της εμπόλεμης κατάστασης εγείρει ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό, πλήττοντας το επενδυτικό κλίμα παγκοσμίως. «Τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών παραμένουν υπό πίεση καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται», αναφέρει σημείωμα της Goldman Sachs που επικαλείται το Bloomberg.

Το πέσο των Φιλιππίνων υποχώρησε πάνω από το ιστορικό χαμηλό των 60 πέσο ανά δολάριο, αφότου η Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη (18.3.2026) ότι η παρέμβασή της στο συνάλλαγμα θα γίνει μόνο για να μετριαστούν οι μεγάλες διακυμάνσεις, αντί να υπερασπιστεί το τρέχον επίπεδο. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της BSP ότι είχε παρέμβει καθώς το νόμισμα πλησίαζε αυτό το βασικό επίπεδο. Όμως και η Bank Indonesia ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει για τη σταθεροποίηση της ρουπίας.

Η Ινδία αύξησε τη χρήση ενός βασικού εργαλείου για την υπεράσπιση της ρουπίας καθώς το νόμισμα αποδυναμώθηκε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου. Οι θέσεις πώλησης ήταν 67,8 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία και έφτασε τελευταία φορά στο επίπεδο ρεκόρ των 88,8 δισ. δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2025. Η αύξηση αυτή έρχεται καθώς οι αναδυόμενες αγορές αντιμετωπίζουν νέες πιέσεις από την αναζωπύρωση του δολαρίου. Ακόμη και πριν ξεσπάσει η σύγκρουση, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) παρενέβαινε ήδη έντονα για να σταθεροποιήσει τη ρουπία επί μήνες, καθώς οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ προκάλεσαν ρεκόρ εκροών.