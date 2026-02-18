Wall Street: Άνοδος για τον S&P 500 με ώθηση από τη Nvidia, εν μέσω αβεβαιότητας για τα επιτόκια

Ανοδικά κινήθηκε την Τετάρτη (18.2.2026) ο δείκτης S&P 500 της Wall Street, βρίσκοντας στήριξη στα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, την ώρα που οι επενδυτές αξιολογούσαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Συγκεκριμένα, ο ευρύτερος δείκτης της Wall Street ενισχύθηκε κατά 0,56% και έκλεισε στις 6.881,31 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,78% και διαμορφώθηκε στις 22.753,63 μονάδες. Παράλληλα, ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο 129,47 μονάδων (0,26%), κλείνοντας στις 49.662,66 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Nvidia, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 1,6% μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Meta Platforms ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εκατομμύρια chips της εταιρείας για την ανάπτυξη των data centers της, ενισχύοντας τις προσδοκίες για συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Θετική ήταν η εικόνα και για την Amazon, η οποία κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2%. Σύμφωνα με κανονιστικές ανακοινώσεις, το επενδυτικό fund Pershing Square του Bill Ackman αύξησε τη συμμετοχή του στην εταιρεία κατά 65% κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθιστώντας την τρίτη μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιό του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τον τερματισμό ενός αρνητικού σερί εννέα συνεχόμενων συνεδριάσεων για τη μετοχή.