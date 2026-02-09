Wall Street: Άνοδος για τον S&P 500 με ώθηση από την τεχνολογία, νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow

Άνοδο κατέγραψε ο δείκτης S&P 500 της Wall Street τη Δευτέρα (9.2.2026), με ώθηση από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έφτασε σε νέα υψηλά, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία και ένα νέο κύμα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, μετά από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων που ολοκληρώθηκε με τον δείκτη των 30 μετοχών να πιάνει ένα σημαντικό ορόσημο.

Συγκεκριμένα, ο ευρύτερος δείκτης της Wall Street ενισχύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,47% και κλείνοντας στις 6.964,82 μονάδες. Ο Dow Jones κατέγραψε οριακά κέρδη 20,20 μονάδων ή 0,04% και διαμορφώθηκε στις 50.135,87 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο. Αντίστοιχα, ο Nasdaq Composite σημείωσε άλμα 0,9%, κλείνοντας στις 23.238,67 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές των Nvidia και Broadcom ξεχώρισαν και πάλι, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης με άνοδο 2,4% και 3,3% αντίστοιχα. Παράλληλα, η Oracle ενισχύθηκε κατά 9,6%, μετά την αναβάθμισή της σε «αγορά» από «ουδέτερη» από τον οίκο D.A. Davidson, λόγω αισιοδοξίας γύρω από την OpenAI και τις εταιρείες που ωφελούνται από τη δραστηριότητά της.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την ισχυρή αντίδραση των βασικών δεικτών την Παρασκευή (6.2.2026), όταν ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το όριο των 50.000 μονάδων, έπειτα από σημαντικές απώλειες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Οι πιέσεις είχαν προκληθεί από μαζικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, με αιχμή τις μετοχές λογισμικού. Την ίδια περίοδο, το Bitcoin σημείωσε απότομη πτώση, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών του, καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν πιο αμυντική στάση απέναντι στο ρίσκο.