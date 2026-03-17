Wall Street: Άνοδος για τον S&P 500, με το πετρέλαιο να φρενάρει την ανάκαμψη εν μέσω έντασης με το Ιράν

Aνοδικά κινήθηκε ο S&P 500 την Τρίτη (18.3.2026), καθώς η Wall Street συνέχισε τη θετική δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς έκλεισε με άνοδο 0,25% στις 6.716,09 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,47%, τερματίζοντας στις 22.479,53 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 46,85 μονάδες, ή 0,1%, κλείνοντας στις 46.993,26 μονάδες.

Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου επανήλθαν σε ανοδική τροχιά, με το διεθνές σημείο αναφοράς Brent crude να καταγράφει άνοδο 3%, παραμένοντας σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Παρά την άνοδο του πετρελαίου, ο κλάδος καταναλωτικών αγαθών διακριτικής δαπάνης του S&P 500 σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο 1%, με επικεφαλής τις μετοχές των Expedia Group και Booking Holdings. Η ισχυρή πρόβλεψη εσόδων από τις αεροπορικές εταιρείες Delta και American Airlines ενίσχυσε επίσης τον κλάδο. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο τομέας παραμένει με απώλειες άνω του 2%.

Ο κλάδος της ενέργειας ήταν ο ισχυρότερος του δείκτη, καταγράφοντας άνοδο λίγο πάνω από 1%, γεγονός που ανεβάζει τα κέρδη του μήνα σε περισσότερο από 4%.