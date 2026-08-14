Χρηματιστήρια: Μικρές απώλειες στην Αθήνα – Σε καθοδική τροχιά οι ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (14.8.2026) συνεδρίασης του Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να εμφανίζονται διστακτικοί.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens βρίσκεται στο -0,39% στις 2.605,44 μονάδες, λίγο μετά τις 11:20, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,36 εκατ. ευρώ.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΠΕ και της Motor Oil.

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Metlen και της ΔΕΗ, ενώ στο σύνολο, ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 34 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Αναμένοντας στοιχεία για την Ευρωζώνη

Με μικρές απώλειες κινούνται και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να υιοθετούν στάση αναμονής ενόψει των στοιχείων που θα ανακοινωθούν σήμερα για την πορεία του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ευρωζώνη.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,16% στις 658,22 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,39% στις 10,730 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,66% στις 26,472 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,17% στις 8,635 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,30% στις 53.529 μονάδες ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,32% στις 20,104 μονάδες.