Χρηματιστήρια: Οριακές απώλειες στην Αθήνα – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή (13.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας έδειξαν διστακτικοί εν μέσω και της θερινής ραστώνης.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,02% στις 2.613,423 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 42 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές. Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα 212,134 εκατ. ευρώ.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,55%), των ΕΛΠΕ (+2,09%), της Coca Cola HBC (+2,03%) και της Τιτάν (+1,06%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,53%), της Εθνικής (-1,17%), της Motor Oil (-1,13%) και της Metlen (-0,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 5.302.751 και 4.953.150 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 24,86 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 24,84 εκατ. ευρώ.

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Με ώθηση από τις ΗΠΑ η Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν τη συνεδρίαση με μικρές διακυμάνσεις, καθώς τα ήπια στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ περιορίζουν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων το Σεπτέμβριο από τη Fed και δίνουν «πάτημα» στους επενδυτές. Ωστόσο, το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπει κάποια ουσιαστική «ανάσα» για την παγκόσμια οικονομία.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,55% στις 660,01 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,54% στις 10,773 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,12% στις 26,362 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,15% στις 8,742 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,21% στις 53.806 μονάδες ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,21% στις 20,2228 μονάδες.