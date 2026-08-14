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Κοντά στα 87 δολάρια το Brent, σε στάση αναμονής για την έκβαση των προσπαθειών επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχονται επί του παρόντος έως και 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως
Δεξαμενές πετρελαίου της Total
REUTERS/Manon Cruz
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Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται κοντά στα 87 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (14.8.2026), μετά την πτώση που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής παρακολουθώντας τις διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Παρά το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η ροή αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο συνεχίζεται –με ορισμένα δεξαμενόπλοια να πλέουν με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους– αν και τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εκτεθειμένα σε διαρκείς απειλές. 

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν επίσης ότι από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχονται επί του παρόντος έως και 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ικανότητα των αμερικανικών δυνάμεων να παρέχουν συνοδεία στα δεξαμενόπλοια. 

Όσον αφορά τη ζήτηση, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη σύγκρουση και οι υψηλές τιμές επιβαρύνουν όλο και περισσότερο την κατανάλωση. 

Αντίστοιχα, ο ΟΠΕΚ μείωσε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στις 580.000 βαρέλια ημερησίως, προχωρώντας στην τέταρτη κατά σειρά πτωτική αναθεώρηση.

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