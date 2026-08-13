Το Brent υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια – Οι επενδυτές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Πτωτική πορεία καταγράφει σήμερα (13.08.2026) η τιμή του πετρελαίου με το Brent να υποχωρεί ελαφρώς κάτω από το ψυχολογικό όριο των 90 δολαριών το βαρέλι, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Στο επίκεντρο της αγοράς πετρελαίου βρίσκονται οι εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «τον πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και η ρητορική μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κλιμακώνεται.

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Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 88,74 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας πτώση 0,29%.

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά και τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται η επέκταση των οικονομικών κυρώσεων και η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Παρά την υποχώρηση του Brent, η εικόνα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια αγορά αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα περίπου 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα κατά το τρέχον τρίμηνο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει την προσφορά.

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Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) έδειξαν σημαντική αύξηση στα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 17,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τις αρχές του 2023.

Η μεγάλη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων λειτουργεί ως παράγοντας πίεσης για τις τιμές, καθώς ενισχύει τις ενδείξεις ότι η προσφορά στην αμερικανική αγορά παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία του πετρελαίου.

Για την αγορά πετρελαίου, η εξίσωση παραμένει σύνθετη: από τη μία πλευρά η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων ασκεί πιέσεις στις τιμές και από την άλλη η γεωπολιτική ένταση και ο κίνδυνος διαταραχής των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή διατηρούν υψηλό το λεγόμενο «ασφάλιστρο κινδύνου» στο πετρέλαιο.