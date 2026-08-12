Wall Street: Πέρασε το πρώτο «τεστ» του πληθωρισμού – Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

Η Wall Street είδε στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12.8.2026) δύο από τις βασικούς της δείκτες να σημειώνουν κέρδη μετά από απώλειες δύο ημερών, καθώς τα ήπια στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ περιορίζουν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων το Σεπτέμβριο από τη Fed.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη σχετικά με τα στοιχεία γύρω από τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ήταν καλύτερη του αναμενομένου, καθώς επενδυτές στη Wall Street ανησυχούσαν για εκτίναξη του.

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Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, μετά την πτώση κατά 0,4% τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, επιβραδύνθηκε στο 3,4% από 3,5%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας λόγω της έντονης μεταβλητότητάς τους, ενισχύθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, μετά τη σταθερότητα που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία κινήθηκαν ακριβώς εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών και στις τέσσερις βασικές μετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προβλέψεις της αγοράς. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα αυριανά στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για τις πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία.

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Για τη Fed τα στοιχεία του πληθωρισμού πιθανότατα προσφέρουν μεγαλύτερο περιθώριο για διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, σε συνδυασμό και με τα στοιχεία για την απασχόληση.

Μετά από τη δημοσίευση των παραπάνω αποτελεσμάτων, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,04% στις 53.770 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε κέρδη της τάξης του 0,54% φτάνοντας στις 26.6588 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε τη συνεδρίαση στο +0,26% στις 7.748 μονάδες,

Στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, με την απόδοση του 10ετούς να διαμορφώνεται στο 4,688%, ενώ εκείνη του 30ετούς ενισχύθηκε στο 5,253%.