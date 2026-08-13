Wall Street: Κέρδη και αισιοδοξία από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Με κέρδη στους βασικούς δείκτες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Wall Street την Πέμπτη (13.8.2026), καθώς οι επενδυτές αναθάρρησαν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ενώ ο ο S&P 500 έπιασε νέο ιστορικό υψηλό

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι επενδυτές στη Wall Street είδαν ότι ο πληθωρισμός, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης και αυτό ενδέχεται να ωθήσει τη Fed να αφήσει στην άκρη τη συζήτηση περί νέας αύξησης επιτοκίων.

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Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη καταγράφουν αποκλιμάκωση του δείκτη τιμών παραγωγού τον Ιούλιο, καθώς ο ετήσιος ρυθμός αύξησης υποχώρησε στο 4,7%, από 5,5% τον προηγούμενο μήνα.

Η επιβράδυνση των τιμών χονδρικής ήταν μάλιστα μεγαλύτερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τους αναλυτές να αναμένουν ότι ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στο 4,9% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αμετάβλητες τον Ιούλιο, έναντι οριακής πτώσης 0,1% στην προηγούμενη σύγκριση Ιουνίου-Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή ήταν επίσης καλύτερη από τις προβλέψεις, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση των τιμών κατά 0,2% σε μηνιαία βάση.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε κέρδη της τάξης του 12% στις 53.836, ο ευρύτερος S&P 500 έπιασε νέο ιστορικό υψηλό καθώς σημείωσε άνοδο 0,65% στις 7.799 μονάδες και o τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε τη συνεδρίαση στο +0,81% στις 26.803 μονάδες.

Στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων , οι αποδόσεις υποχώρησαν μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,643% και το 2ετές στο 4,145%.