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Χρηματιστήρια: Επανακάμπτει σε ανοδική τροχιά το Euronext Athens – Άνοδος και στην Ευρώπη

Μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor
Financial stock market data tableau. Company and cryptocurrency tickers in bullish market 3D render. Economic growth and rising prices. Investor greed and appreciating shares. 4k background
Φωτογραφία iStock
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Aνοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με τις τράπεζες να οδηγούν προς τα πάνω το Euronext Athens.

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές των μετοχών στις ευρωπαϊκές αγορές, εκτός του Euronext Athens, την ώρα που ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται σχεδόν στις 2.618 μονάδες σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 0,20%.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της Viohalco, των ΕΛΠΕ και του ΟΤΕ.

Αντιθέτως οριακή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της Τιτάν.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 33 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

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