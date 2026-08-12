Χρηματιστήρια: Οριακές απώλειες στην Αθήνα και μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή (12.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας εμφανίστηκαν διστακτικοί.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,03% στις 2.613,73 μονάδες, ενώ συνολικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 50 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 46 ανοδικά και 27 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τζίρος των συναλλαγών κυμάνθηκε στα χαμηλά επίπεδα των 193,9 εκατ. ευρώ.

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Ο τζίρος ανήλθε στα 242,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.679.374 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Lamda Development (+1,93%), της CrediaBank (+1,43%) και της Alpha Bank (+0,86%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,65%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,56%), της Aktor (-1,17%), της Aegean Airlines (-1,14%), της Metlen (-1,11%) και της Coca Cola HBC (-1,09%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 9.787.060 και 7.459.251 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,65 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 27,95 εκατ. ευρώ.

Υποτονικά η Ευρώπη

Στην Ευρώπη σημειώνονται αυξομειώσεις στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια, καθώς αναζητούν κατεύθυνσή εν μέσω του ευμετάβλητου γεωπολιτικού σκηνικού που επικρατεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και της συνεχιζόμενης αυξομείωσης στις τιμές πετρελαίου.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,03% στις 660,05 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,09% στις 10,834 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,04% στις 26,399 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,56% στις 8,666 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,17% στις 53.798 μονάδες ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,02% στις 20,215 μονάδες.