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Χρηματιστήρια: Ελεγχόμενη πτώση στην Αθήνα – Απόλυτη ισοροπία στην Ευρώπη

Stock market
Φωτογραφία iStock
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Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12.08.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, Euronext Athens.

Με ελάχιστες μεταβολές κινούνται οι δείκτες των τιμών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε στάση αναμονής ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία σε σημαντικό βαθμό θα καθορίσουν και τις κινήσεις της FED σχετικά με τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται σχεδόν στις 2.600 μονάδες σημειώνοντας πτώση, με την αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, του ΟΤΕ και της Elvalhalcor.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco, της Coca Coola HBC και της Alpha Bank.

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 34 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Οι Ευρωπαίοι στην αναμονή

Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να ισορροπεί απολύτως στα χθεσινά επίπεδα.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη Φρανκφούρτη και στον δείκτη DAX, όμως και εκεί η αύξηση δεν ξεπερνά το 0,10%. Αντιθέτως η μεγαλύτερη πτώση εντοπίζεται στον CAC 40 του Παρισιού, με σχεδόν 0,30%.

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