Wall Street: Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες λόγω ανόδου Apple και Meta

Ηπία ανοδικά έκλεισαν σήμερα (26.1.2026) οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και προετοιμάζονται για μια σημαντική -γεμάτη εβδομάδα με ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων (Apple,Meta), καθώς και την τελευταία απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,50% και έκλεισε στα 6.950,23. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 313,69 μονάδες, ή 0,64%, και έκλεισε στις 49.412,40 μονάδες. Ο Nasdaq ανέβηκε 0,43% και έκλεισε στις 23.601,36 μονάδες. Ο δείκτης με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών υποστηρίχθηκε από άνοδο περίπου 3%, 2% και 1% στις μετοχές της Apple, της Meta Platforms και της Microsoft, αντίστοιχα, εν όψει των εκθέσεων κερδών τους αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σαββατοκύριακο να επιβάλει δασμό 100% στα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά, εάν η χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι απάντησε ότι η Οτάβα «δεν έχει καμία πρόθεση» να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Πεκίνο.

Οι τιμές του χρυσού ανέκαμψαν σήμερα, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια εν μέσω των αυξανόμενων πολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων, με το μέταλλο να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό και να ξεπερνά για λίγο τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά.

Περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να δημοσιεύσουν τις τριμηνιαίες εκθέσεις τους αυτή την εβδομάδα. Μερικές από τις «Magnificent Seven» εταιρείες βρίσκονται στο πρόγραμμα – η Meta, η Tesla και η Microsoft θα δημοσιεύσουν τις εκθέσεις τους την Τετάρτη (28.1.2026), ενώ η Apple έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει την έκθεσή της την Πέμπτη (29.1.2026). Μέχρι στιγμής, η περίοδος των αποτελεσμάτων είναι ισχυρή, με το 76% των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει τις εκθέσεις τους να ξεπερνούν τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

Βέβαια, ορισμένες μετοχές εξακολουθούν να σημειώνουν απώλειες αυτή τη σεζόν, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες ξεπέρασαν τις προσδοκίες, όπως η Intel και η Netflix.