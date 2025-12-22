Wall Street: Με κέρδη έκλεισαν οι μετοχές στην αρχή της εορταστικής εβδομάδας – Ο S&P 500 καταγράφει τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών

Με κέρδη έκλεισαν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, σήμερα Δευτέρα (22.12.2025) ξεκινώντας μια συντομευμένη εβδομάδα λόγω των αργιών.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο, ωθούμενος από την άνοδο των μετοχών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,64% και έφτασε τις 6.878,49 μονάδες, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη θετική ημέρα στη Wall Street. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 227,79 μονάδων, ή 0,47%, και έκλεισε στις 48.362,68 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,52% και έκλεισε στις 23.428,83 μονάδες.

Οι βασικές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσαν ώθηση στην ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την ανακοίνωση του Reuters ότι η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει τις αποστολές των τσιπ H200 στην Κίνα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, η Micron Technology σημείωσε άνοδο περίπου 4%, ενώ η Oracle σημείωσε άνοδο άνω του 3%.

Η Wall Street κλείνει μια εβδομάδα με μικτά αποτελέσματα για τους κύριους δείκτες. Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας στα τέλη της εβδομάδας βοήθησε τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να κλείσουν την τρίτη θετική εβδομάδα σε τέσσερις. Ο Dow των 30 μετοχών, ο οποίος είχε υπεραποδώσει αυτό το μήνα, έσπασε το σερί τριών εβδομάδων.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρακολουθούν για να δουν αν οι μετοχές AI μπορούν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση μέχρι το τέλος του έτους, ειδικά καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς φθηνότερα τμήματα της αγοράς εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών. Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες για το αν θα πραγματοποιηθεί το ράλι του Άγιου Βασίλη, καθώς ο S&P 500 αγωνίζεται να διατηρήσει ένα βασικό τεχνικό επίπεδο.