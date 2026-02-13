Wall Street: Με οριακές μεταβολές έκλεισαν οι δείκτες, μετα τα αποτελέσματα του πληθωρισμού – Εβδομαδιαίες απώλειες

Με οριακές διακυμάνσεις έκλεισαν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street σήμερα Παρασκευή (13.2.2026), σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλεια, μετά την έκθεση για τον πληθωρισμό των καταναλωτών, η οποία ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από το αναμενόμενο, και δεν κατάφερε να προκαλέσει σημαντική ανάκαμψη.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,05%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,22%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο περίπου 49 μονάδων, ή 0,1%. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή – ο οποίος μετρά το κόστος αγαθών και υπηρεσιών στην αμερικανική οικονομία – αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο, αντανακλώντας μια αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης πληθωρισμού αναμενόταν να παρουσιάσει αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Dow Jones.

Οι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ταράξανε την αγορά αυτή την εβδομάδα, εξαπλώνοντας πέρα από την πρόσφατη πώληση λογισμικού και φτάνοντας στον τομέα των ακινήτων, των μεταφορών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι μετοχές των χρηματοοικονομικών εταιρειών Charles Schwab και Morgan Stanley έπεσαν κατά 10% και 5% αντίστοιχα αυτή την εβδομάδα, ενώ η μετοχή της εταιρείας λογισμικού Workday έπεσε κατά 10% την ίδια περίοδο. Οι μετοχές της εταιρείας εμπορικών ακινήτων CBRE έχασαν 15% μέχρι σήμερα.

Αυτοί οι φόβοι επεκτάθηκαν και στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, πλήττοντας μετοχές εταιρειών όπως η Walt Disney και η Netflix. Οι μετοχές της Disney έχουν υποχωρήσει κατά 3% αυτή την εβδομάδα, ενώ οι μετοχές της Netflix έχουν υποχωρήσει κατά 6%.

Αν και ο S&P 500 κινήθηκε χαμηλότερα σήμερα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία για μια εβδομάδα με απώλειες, μαζί με τους άλλους δύο σημαντικούς δείκτες. Ο S&P 500 και ο Dow των 30 μετοχών έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 1%, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, αναμένεται να σημειώσει πτώση περίπου 2% στην περίοδο αυτή.

Ο γίγαντας των ημιαγωγών Applied Materials ήταν το φωτεινό σημείο της συνεδρίασης της Παρασκευής, σημειώνοντας άνοδο 8% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα κερδών και τις ενθαρρυντικές προοπτικές. Η Airbnb ήταν επίσης νικήτρια, καθώς οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά 4%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν τις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας ενοικίασης. Αντίθετα, οι μετοχές της Pinterest υποχώρησαν κατά 18% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και την έκδοση αδύναμων προβλέψεων.