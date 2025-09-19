Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500, ενισχυμένα από την αύξηση επιτοκίων της Fed

Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Wall Street την Παρασκευή (19.9.2025), με τους κύριους δείκτες των ΗΠΑ να καταγράφουν εβδομαδιαία κέρδη, καθώς η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια έχει αποτυπωθεί στη μνήμη των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street σημείωσε άνοδο 172,85 μονάδων, ή 0,37%, κλείνοντας στις 46.315,27 μονάδες, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,49% στις 6.664,36 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,72% κλείνοντας στις 22.631,48 μονάδες.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 0,7%, ανακτώντας μέρος των κερδών της εβδομάδας, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό.

Η Apple ηγήθηκε της ανόδου, σημειώνοντας άνοδο 3,2%, καθώς το τελευταίο iPhone της εταιρείας κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο. Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 2,2%.

Η Wall Street είναι σε καλό δρόμο για να καταγράψει ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 και ο Dow σημείωσαν άνοδο 1,2% και 1% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,2%. Ο Russell 2000 σημείωσε άνοδο 2,2%, καταγράφοντας την έβδομη εβδομαδιαία άνοδο.