Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&P 500 με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές

Ο S&P 500 ανέβηκε σε νέο ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών στο σημερινό (27.1.2026) κλείσιμο της Wall Street, βοηθούμενο από τα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές περίμεναν τα κέρδη από τις εταιρείες του κλάδου. Οι επενδυτές ανέμεναν επίσης την πρώτη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία αναμένεται την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,42%, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,91%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones δυσκολεύτηκε, σημειώνοντας πτώση 0,83%, κυρίως λόγω της πτώσης κατά 19% της UnitedHealth.

Στο ταμπλό, η Apple κινήθηκε ανοδικά πάνω από 1%, ενώ η Microsoft κέρδισε περισσότερα από 2%. Πάνω από 90 εταιρείες του S&P 500 θα έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τη Meta Platforms, τη Microsoft και την Tesla να δημοσιεύουν την Τετάρτη και την Apple να ακολουθεί την Πέμπτη.

«Όλοι παρακολουθούν ό,τι μπορεί να δώσει ενδείξεις για την αφήγηση της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Thomas Martin της Globalt Investments, τονίζοντας ότι στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και στο πώς οι εταιρείες σκοπεύουν να μετατρέψουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε έσοδα.