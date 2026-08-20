Χρηματιστήρια: Μικρά κέρδη στην Αθήνα – Πτωτικά οι ευρωαγορές

Με μικρά κέρδη ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (20.8.2026) η συνεδρίαση στο Euronext Athens, με την αγορά να επανέρχεται κοντά στις 2.600 μονάδες με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,23% στις 2.599,4 μονάδες, αλλά ο τζίρος στο χρηματιστήριο της Αθήνας ανήλθε σε μόλις 200,33 εκατ. ευρώ.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%, ενώ διακινήθηκαν 24.081.161 μετοχές.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,34%), Crediabank (+3,49%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,70%), της Elvalhalvor (+1,92%) και της Metlen (+1,46%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,38%), της Coca Cola HBC (-1,14%), της ΔΕΗ (-1,09%) και της Εθνικής (-0,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.881.349 και 3.785.700 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,42 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 41 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

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Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής

Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται διστακτικοί από τη σταδιακή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και το ευρύτερο κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,07% στις 650,84 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,24% στις 10,746 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,35% στις 25,998 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,40% στις 8,525 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,16% στις 52.724 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,10% στις 19,872 μονάδες.