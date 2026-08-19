Wall Street: Επανάκαμψη με «καύσιμο» τις επαναγορές ομολόγων

Την πρώτη θετική συνεδρίαση της εβδομάδας κατέγραψε η Wall Street την Τετάρτη (19.8.2026) βρίσκοντας «σωσίβιο» στην απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για τα αμερικανικά ομόλογα.

Παρά την αύξηση που κατέγραψε και την Τρίτη η τιμή του πετρελαίου, οι επενδυτές στη Wall Street, είδαν την κυβέρνηση να διπλασιάζει τις επαναγορές στα κρατικά ομόλογα και να δίνει «ανάσα» στους βασικούς δείκτες μετά τις αρνητικές συνεδρίες.

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Η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης επικεντρώνεται στους πιο μακροπρόθεσμους τίτλους, οι οποίοι έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τις τελευταίες ημέρες. Το αμερικανικό Δημόσιο θα μπορεί πλέον να επαναγοράζει ομόλογα αξίας τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων σε κάθε συναλλαγή, έναντι 2 δισ. δολαρίων σήμερα.

Στο επίκεντρο στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, βρέθηκαν και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία έδειξαν ότι οι ανησυχίες των αξιωματούχων για τον πληθωρισμό έχουν ενταθεί.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, αρκετοί αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων, ενώ πολλοί εκτίμησαν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει προς τον στόχο του 2%.

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Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο +0,22% στις 53.463,05 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε κέρδη της τάξης του +0,21% στις 7.707,98 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,16% στις 26.331,09 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, το ράλι κυρίως στα 30ετή οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση της απόδοσής τους, κατά περίπου εννέα μονάδες βάσης, στο 5,195%. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,653%, με την αγορά να διατηρεί τα κέρδη της και μετά τη δημοπρασία 20ετών τίτλων ύψους 16 δισ. δολαρίων.