Χρηματιστήρια: Νέες απώλειες στην Αθήνα, μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η σημερινή (19.8.2026) συνεδρίαση στο Euronext Athens, καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας έδειξαν να αποθαρρύνονται από τη νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,90% και το χρηματιστήριο στην Αθήνα έχασε το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, κλείνοντας στις 2.593,57 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 244,79 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 35.217.687 μετοχές, ενώ ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 63 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,99%), των ΕΛΠΕ (+1,00%), της ΔΕΗ (+0,82%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,51%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-3,69%), της Alpha Bank (-2,74%), της Lamda Development (-2,46%), της Eurobank (-1,90%) και της Coca Cola HBC (-1,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.133.623 και 7.143.577 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 49,37 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,67 εκατ. ευρώ.

Η Μέση Ανατολή «ρίχνει» την Ευρώπη

Με αναταράξεις κινούνται και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να δείχνουν απογοητευμένοι από τις αρνητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να αναζητούν κατεύθυνση για να «γυρίσουν» τις συνεδρίες

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει ανεπαίσθητες απώλειες της τάξης του 0,02% στις 652,97 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,21% στις 10,749 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,65% στις 26,164 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,10% στις 8,525 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες της τάξης του -0,52% στις 53.147 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,53% στις 19,979 μονάδες.