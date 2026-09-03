Χρηματιστήρια: Σε υψηλά 16 ετών η Αθήνα – Ανοδικά και οι ευρωαγορές

Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (3.9.2026) στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να επανακάμπτουν μετά τις απώλειες της Τετάρτης, λόγω του ράλι που είχαν σημειώσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,62% στις 2.691,43 μονάδες, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στο χρηματιστήριο να έχει σημειωθεί στις 6/11/2009 (2701,42 μονάδες)

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Ο τζίρος ανήλθε στα 290,857 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.333.606 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+6,88%), της Viohalco (+6,20%), της Jumbo (+4,15%), της Motor Oil (+2,95%), της Alpha Bank (+2,72%) και της Εθνικής (+2,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,52%) και του ΔΑΑ (-0,48%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.799.954 και 5.528.694 μετοχές, αντίστοιχα.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,32 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 40,84 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 33 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Lamda Developemnt (+6,88%) και Viohalco (+6,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-8,50%) και ΕΛΒΕ (-6,25%).

Με τη βοήθεια των ομολόγων η Ευρώπη

Κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς σύμφωνα με το CNBC η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων περιορίζει τις πιέσεις στις μετοχές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,50% στις 649,37 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,70% στις 10,831 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,62% στις 25,998 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,11% στις 8,292 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει στο +0,73% στις 52.177 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +1,01% στις 19,976 μονάδες.