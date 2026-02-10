Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Μικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (10.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πιέσεων στις ευρωαγορές.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,27%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.346,00 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,97%), της Eurobank (+1,16%), της ΔΕΗ (+1,07%), της Σαράντης (+0,845) και της Εθνικής (+0,74%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,21%), της Aktor (-1,06%), του ΟΛΠ (-0,74%) και της Optima Bank (-0,72%).

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 29 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (κ) (+5,13%) και Εκτέρ (+4,76%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,02%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,43%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στην έναρξη της συνεδρίασης, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,1%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται καθοδικά κατά 0,27%. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,12% και ο γαλλικός CAC 0,38%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,15% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,39%.

Η μετοχή του ενεργειακού κολοσσού BP σημείωσε πτώση 4% αφότου ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη που συμβάδιζαν με τις προβλέψεις των αναλυτών και αναστολή του προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος υποχώρησε κατά 1,1%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιριών ειδών πολυτελείας ενισχύθηκαν κατά 1,2% μετά το άλμα κατά 13,5% της μετοχής της Kering ύστερα από την ανακοίνωση μικρότερης της αναμενόμενης πτώσης στις πωλήσεις τέταρτου τριμήνου.