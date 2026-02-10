Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Μικτά πρόσημα στην Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +0,75% και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,1%
Digital financial dashboard with multiple red candlestick charts representing bearish momentum and economic distress. stock market drop, financial technology, bearish trends, AI investment tools, crisis investing, and digital economy.
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (10.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πιέσεων στις ευρωαγορές.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,27%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.346,00 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,97%), της Eurobank (+1,16%), της ΔΕΗ (+1,07%), της Σαράντης (+0,845) και της Εθνικής (+0,74%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,21%), της Aktor (-1,06%), του ΟΛΠ (-0,74%) και της Optima Bank (-0,72%).

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 29 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (κ) (+5,13%) και Εκτέρ (+4,76%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,02%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,43%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στην έναρξη της συνεδρίασης, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,1%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται καθοδικά κατά 0,27%. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,12% και ο γαλλικός CAC 0,38%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,15% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,39%.

Η μετοχή του ενεργειακού κολοσσού BP σημείωσε πτώση 4% αφότου ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη που συμβάδιζαν με τις προβλέψεις των αναλυτών και αναστολή του προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος υποχώρησε κατά 1,1%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιριών ειδών πολυτελείας ενισχύθηκαν κατά 1,2% μετά το άλμα κατά 13,5% της μετοχής της Kering ύστερα από την ανακοίνωση μικρότερης της αναμενόμενης πτώσης στις πωλήσεις τέταρτου τριμήνου.

