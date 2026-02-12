Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος, με μικτές τάσεις στις τράπεζες – Ενίσχυση του ευρώ

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.357,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,51%, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 22,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,00%), της ΕΥΔΑΠ (+1,82%), της Alpha Bank (+1,69%), της Πειραιώς (+1,53%) και της Aegean Airlines (+1,38%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-0,93%), της Εθνικής (-0,73%) και της Motor Oil (-0,50%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 19 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: EINS (+5,46%) και Νάκας (+3,98%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λάμψα (-1,35%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-1,27%).

Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,06%, στα 1,1879 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,1879 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 181,7200 γεν, στο 0,8712 με τη στερλίνα και στο 0,9151 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,18% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 152,9900 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,3636 δολάρια.