Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,12% – Υποτονικό κλίμα στις ευρωαγορές

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (23.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 11,55 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,58%), της Πειραιώς (+1,25%) και της Τιτάν (+1,19%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.129,68 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,12%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,17%), της Elvalhalcor (-1,13%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,03%).

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 31 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Προοδευτική (+4,55%) και Νάκας (+4,28%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μαθιός Πυρίμαχα (-1,63%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,41%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Υποτονικό κλίμα στις ευρωαγορές

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τον ιατροφαρμακευτικό κλάδο να καταγράφει άνοδο χάρη στη μετοχή της Novo Nordisk.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.08%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.09%

CAC 40 (Παρίσι): -0.20%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.13%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.33%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.19%