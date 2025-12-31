Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,21% – Σε ιστορικά υψηλά από το 2021 οδεύουν οι ευρωαγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (31.12.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης του 2025.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 7,57 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,72%), των ΕΛΠΕ (+1,55%), της ΕΥΔΑΠ (+1,54%) και της Metlen (+1,20%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,86%), της Aktor (-0,52%) και της Viohalco (-0,51%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.125,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 26 πτωτικά και 22 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+3,89%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+2,66%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-3,45%) και Lavipharm (-2,12%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι μετοχές οδεύουν προς την καλύτερη χρονιά τους από το 2021

Μικρές διακυμάνσεις κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών παραμένοντας κοντά σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική ενόψει της αργίας της Πρωτοχρονιάς, με τις αγορές στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία να είναι κλειστές. Η συνεδρίαση στα χρηματιστήρια στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία έχει σήμερα μικρότερη διάρκεια.

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια οδεύουν προς θετικές αποδόσεις για τη φετινή χρονιά, με τον ισπανικό IBEX να κινείται προς άνοδο σχεδόν 50%, καταγράφοντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των άλλων ευρωπαϊκών δεικτών.

Ο γαλλικός CAC 40 οδεύει προς μέτρια κέρδη μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με άνοδο 10,2%. Η πολιτική αστάθεια, οι εντεινόμενες ανησυχίες για το δημοσιονομικό χρέος και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων επηρέασαν τις επιδόσεις της γαλλικής αγοράς.

Ο γερμανικός DAX οδεύει προς άνοδο 23%, επωφελούμενος από τα μέτρα οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης. Ο βρετανικός FTSE 100 συνέχισε το ανοδικό του σερί και οδεύει προς άνοδο 22% το 2025, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχή χρονιά θετικών αποδόσεων.

Ο δείκτης Stoxx 600 είναι έτοιμος για το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος του από το 2021 εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και της προοπτικής υψηλότερων δημοσιονομικών δαπανών στην περιοχή. Οι τράπεζες αποτελούν τον τομέα με τις καλύτερες επιδόσεις, με ορίζοντα την ισχυρότερη εμφάνισή τους από το 1997.