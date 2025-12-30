Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,30% – Σταθερές οι μετοχές των ευρωαγορών

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (30.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 11,65 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (+1,19%), της Lamda Development (+1,11%), της Εθνικής (+0,87%) και η Πειραιώς (+0,76%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.129,98 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,30%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,10%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,70%), της ΔΕΗ (-0,39%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,38%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 30 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (+4,80%) και Δρομέας (+4,44%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mermeren (-3,45%) και Trade Estates (-2,48%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σταθερές οι μετοχές των ευρωαγορών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ήταν σταθερές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί στην τελευταία εβδομάδα του έτους.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.11%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.06%

CAC 40 (Παρίσι): +0.03%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.51%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.26%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.11%