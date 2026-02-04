Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,45% – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (4.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 33,98 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,86%), της Coca Cola HBC (+1,36%), της Eurobank (+1,05%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,88%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.380,77 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,45%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+3,52%) και Αττικές Εκδόσεις (+2,16%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Mevaco (-2,08%) και Προοδευτική (-2,01%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-1,23%), της Alpha Bank (-1,24%) και της Viohalco (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 36 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τον STOXX 600 να σημειώνει οριακή πτώση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει υποχώρησε κατά 0,14%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,60%, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,40% και ο γαλλικός CAC ενισχύθηκε κατά 0,54%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κερδίζει 0,59% και ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,05%.

