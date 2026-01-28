Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,47% – Αρνητικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (28.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε νέα υψηλά 16 ετών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 50,79 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,87%), της Metlen (+1,89%), της ΔΕΗ (+1,71%) και της Κύπρου (+1,07%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.324,38 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,47%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,08%.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 34 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Austriacard (+4,,04%) και Elvalhalcor (+2,87%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης (-6,35%) και Δρομέας (-2,74%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,27%), της Aktor (-0,92%) και του ΟΠΑΠ (-0,88%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωαγορές στο σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,33%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται αρνητικά κατά 0,11%, ο γερμανικός DAX χάνει 0,33% και ο γαλλικός CAC 1,14%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,68% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,75%.

