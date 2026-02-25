Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,72% – Θετικά πρόσημα και στην Ευρώπη

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (25.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 30,95 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,59%), της Optima Bnak (+2,29%), της Elvalhalcor (+2,14%) και της Aktor (+2,06%).

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,93%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.275,39 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,72%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-090%), του ΟΤΕ (-0,28%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,22%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 24 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,55%) και Μetlen (+3,59%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-7,76%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-1,71%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές στη σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς αντλούν στήριξη από το χθεσινό rebound των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,47%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,83%, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,22% και ο γαλλικός CAC 0,33%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,92% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,60%.